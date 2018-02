​BBB18: Nayara ‘cansa’ internautas e é eliminada com 92% dos votos

(Foto Gshow) -Depois de se envolver em tantas intrigas e discussões com quase todos os integrantes da casa, a noite desta terça-feira (20) não foi das melhores para Nayara, que foi eliminada após passar pelo paredão triplo com Mahmoud e Gleice.

Momentos antes de ser anunciado o resultado, o apresentador Tiago Leifert questionou Nayara sobre enfrentar o primeiro paredão: “Descobri uma mentira e depois uma nova mentira por conta de alguém que considero. Mas estamos aí. Tudo o que foi vivido valeu bastante”, respondeu a sister.

Depois de ser considerada a mais detestada da casa e conquistar a pior avaliação no ‘queridômetro’, a jornalista foi indicada pela família Lima (muito provavelmente porque Ana Clara não perdoou o que aconteceu com o pai Ayrton) e muito criticada pelos internautas diante a péssima postura de “leva e trás” no confinamento, causando discórdia entre os participantes.

E aí, internauta, será que ela realmente mereceu sair? Sua torcida era para ela? O que você acha que vai acontecer com a sister agora que chegou ‘no mundo real’? Conta aí pra gente!

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...