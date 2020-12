​Suspeito de atirar e matar homem em comunidade de Itaituba vai responder em liberdade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem, de 60 anos, foi alvejado com um tiro de espingarda no dia 19 de novembro, na comunidade Santa Rita, localizada a cerca de 20km da sede de Itaituba, sentido Campo Verde (KM-30). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima, identificada apenas pelo apelido de Ceará, e o acusado de codinome “Zé Noia”, de 50 anos.

Um inquérito foi aberto e a polícia segue as investigações, ouvindo testemunhas do crime ocorrido, segundo a polícia, após uma discussão entre a vítima e o acusado.

O homem de 60 anos que confessou ter matado seu vizinho, identificado como Antônio José Ferreira de Oliveira, de 58 anos, com tiro de espingardas durante uma discussão vai responder ao processo em liberdade. O caso aconteceu na comunidade Santa Rita, em Itaituba, no último dia 19 de novembro. Segundo o Delegado Rafael Ribeiro, da Polícia Civil, o homem se apresentou espontaneamente na delegacia após dois dias do crime, foi ouvido e liberado, pois não estava mais em flagrante. Ele responderá em liberdade pelo crime.

