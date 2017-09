﻿﻿Motoqueiro vai parar embaixo de ônibus em acidente na BR-163, em Santarém

Ônibus seguia no sentido centro da cidade quando bateu com o motoqueiro por volta de 20h20 desta sexta-feira (1º). Vítima sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital.

Um acidente entre um ônibus e uma moto deixou um homem ferido na BR-163, comunidade Cipoal, em Santarém, oeste do Pará, na noite desta sexta-feira (1º). Na batida, o motoqueiro foi parar embaixo do coletivo. Segundo informações, o rapaz sofreu escoriações, foi socorrido e levado ao Pronto Socorro Municipal, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PFR).

Segundo a PRF, as causas do acidente serão apuradas. Testemunhas disseram que o motociclista estava parado na margem da pista quando houve a batida na parte da frente do coletivo. O motorista do ônibus não quis gravar entrevista, mas relatou para a polícia que parou o veículo rapidamente para prestar socorro à vítima.

O ônibus estava com funcionários de uma avícola e ninguém se feriu.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...