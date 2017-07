﻿ Ato contra o veto da MPs 756/758 volta a fechar rodovia BR-163 no Pará

A rodovia BR-163 volta a ter problemas por causa de protestos contra o VETO das MPs 756/758 que diminuiria área de UCs –Unidade de Conservação (PARNA-FLONA-APA)na região de Novo Progresso.

As MPs tiveram texto modificado e foi aprovada pela Câmara dos Deputados e Senado, foi vetada pelo Presidente Michel Temer(PMDB) , que prometeu encaminhar o mesmo texto em um Projeto de Lei que vem ao encontro do produtores rurais da região. Os produtores rurais lideram o movimento que é acompanhado pelos moradores e protestam fechando a rodovia BR-163 nas comunidades da região.

Na semana passada a rodovia foi interditada por cinco dias a fila chegou ultrapassar os 30 quilômetros de um lado da rodovia, em sua maioria são caminhões carregados com soja e milho saindo do estado do Mato Groso com destino ao porto de Santarém no Pará.

Leia Também:Sem proposta de negociação, é mantido bloqueio na BR -163

*Novo Progresso- Cidade PARA e fecha BR-163 em protesto contra não redução da Flona Jamanxim

O bloqueio encerrou no distrito de caracol município de Trairão e retornou nesta segunda-feira (11)no distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira , nesta terça–feira esta fechada na comunidade de Vila Isol distante 85 quilômetros da cidade de Novo Progresso sentido Mato grosso.

Em Castelo de Sonhos, cartaz com imagem da modelo Geisele Bundchen foi colocado em protesto ao pedido da artista em vetar as MPs.

Os organizadores do bloqueio divulgaram os locais que serão bloqueados;

Terça -Feira (11) – Castelo de Sonhos

Quarta-Feira (12) – Vila Isol (km 1000)

Quinta –feira (13) – Alvorada da Amazônia

Sexta-Feira (13) – Novo Progresso

Sábado (14)a – Moraes Almeida

Domingo (15) – Comunidade São Francisco Aruri (Trairão)

Segunda-feira (16) Três Bueiras

Terça-Feira(17) Caracol

Congestionamento é registrado no trecho pelo protesto que toma toda a rodovia e bloqueia completamente o tráfego em direção ao Porto de Miritituba no Pará. Ainda não há previsão para a liberação da rodovia.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

