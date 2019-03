﻿Ação do Dnit, Exército e PRF busca garantir deslocamento de caminhões na BR-163

(Foto:Divulgação) – Uma ação conjunta, envolvendo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o Exército brasileiro e a Polícia Rodoviária Federal, trabalha para garantir o deslocamento dos caminhões que estão na BR-163 em direção aos portos de Miritituba, no Pará.

O objetivo é liberar o trânsito para todas as carretas que estão no trecho entre os municípios paraenses de Novo Progresso e Moraes Almeida.

Apesar do trabalho de manutenção emergencial para garantir a passagem de veículos, as fortes chuvas na região trazem dificuldades à operação. Em função disso, o tráfego de novos caminhões para o trecho, saindo de Mato Grosso, está bloqueado no município matogrossense de Guarantã.

A liberação do tráfego deve acontecer na próxima quarta-feira (6).

Retenção no trânsito da BR-163 chega a seis horas mesmo com trégua da chuva

