﻿O maior asteroide já visto pela NASA se aproxima da Terra nesta sexta

O corpo celeste será observado por pequenos telescópios por várias noites



O asteroide Florence, de 4,4 quilômetros de diâmetro, se aproximará do nosso planeta no dia 1º de setembro. Espera-se que percorra a uma distância de sete milhões de quilômetros da Terra, ou seja, 18 vezes maior do que a distância entre nosso planeta e a Lua.

“Florence é o maior asteroide a passar tão perto do nosso planeta desde o lançamento do programa da NASA para detectar e rastrear asteroides”, afirmou Paul Chodas – diretor do Centro para Estudos dos Objetos Próximos da Terra (CNEOS, sigla em inglês) da NASA.

A agência espacial norte-americana publicou um vídeo que demonstra a trajetória do asteroide, encontrado em 1981. O corpo celeste será observado por pequenos telescópios por várias noites enquanto atravessará as constelações de Peixe Austral, Capricórnio, Aquarius e Golfinho

Fonte: Notícias ao Minuto.

