﻿Santareno é campeão da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático

Competição ocorreu nos dias 13 e 14 em Vitória (ES). Esta é uma das seis etapas classificatórias para o campeonato Pan-Americano de 2018

Um dos melhores atiradores do Brasil, o santareno Alessandro Nascimento, foi campeão da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático, realizada em Vitória (ES), nos dias 13 e 14 de maio. A prova consistiu em 14 pistas de tiros e segundo o atleta, o campeonato terá seis etapas que garatem vaga no Pan-Americano de 2018.

Apesar de ter ganhado, Alessandro ressaltou que nas próximas provas não poderá perder e vai intensificar ainda mais os treinamentos, pois vai participar de outras competições importantes como o mundial da modalidade, na França, no mês de agosto.

Para garantir a vaga no Pan-Americano, Alessandro tem que vencer as próximas quatro etapas, que ocorrerão nos municípios de Anapólis (GO), Santarém (PA), Natal (RN) e Juiz de Fora (MG). Segundo o atirador, essa vitória é considerada um grande passo para a classificação no Pan-Americano.

O triunfo em Espiríto Santo foi um presente para a mãe de Alessandro no Dia das Mães, comemorado em 14 de maio. No entanto, para a conquista, foram necessários vários fatores.

– Dediquei essa vitória para a minha mãe, ela chorou e eu também acabei chorando. Eu estava muito concentrado, treinei bastante. Semana passada eu estava em Curitiba participando de uma das etapas do paranaense, justamente para me preparar para esta prova. Essa etapa foi uma das mais difíceis que eu já participei, nem as etapas que eu atirei nos Estados Unidos foram difíceis e técnicas como essa – contou.

Além da medalha de campeão da segunda etapa em Vitória, Alessandro recebeu outro prêmio: uma medalha presidencial, dada pela Confederação Internacional de Tiro Prático.

Esporte na região

Para Alessandro, com o passar do tempo a modalidade Tiro Prático tem ganhado mais espaço na região, revelando novos talentos. Ainda segundo ele, a etapa estadual do esporte tem batido recordes de inscritos.

