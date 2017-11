﻿Sem Terras bloqueiam BR-163 próximo à Itaúba no MT

Um grupo de Sem Terras trancou a BR-163, próximo à Itaúba no estado do Mato Grosso. Com pedaços de pau e galhos, os manifestantes impedem o tráfego, com o intuito de cobrar algumas atitudes do Governo Federal, através do INCRA.

De acordo com informações eles devem liberar parcialmente o tráfego somente entre 14 e 14:30h. Pretendem liberar o tráfego por uma hora e depois retomar o bloqueio.

Os manifestantes estão revoltados porque uma área que foi desapropriada e destinada a eles, está ocupada pelos antigos proprietários que se preparam para fazer o plantio.

Ou seja, desta vez os invasores seriam os fazendeiros.

Jornal Folha do Progresso com Fonte: Nortão online

