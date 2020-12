﻿TCU aprova estudos para concessão de trecho da BR-163 do Mato Grosso até Miritituba no Pará

Concessionaria tapa buracos na rodovia BR 163 ( Foto:Arquivo:Jornal Folha do Progresso) –

O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta terça-feira (8) os estudos para a concessão do trecho da BR-163 entre os municípios de Sinop (MT) e Miritituba (PA).

Com o aval do órgão de controle, o governo poderá publicar o edital do leilão, previsto para ser realizado em 2021.

O trecho da BR-163, de mais de 900 km, teve início no Governo do Presidente Lula e foi concluído a pavimentação no Governo do Presidente Jair Bolsonaro e agora será repassado para a administração privada por meio de um contrato com duração de dez anos.

Melhorias no trecho

As principais melhorias promovidas deverão ocorrer até o quinto ano da concessão, incluindo 48 km de pavimentação, 3 substituições de pontes, 35 km de faixas adicionais e a implantação de 173 km de acostamentos. Estima-se investimentos totais de R$ 1,9 bilhão.

O projeto é considerado uma alternativa provisória para garantir o escoamento da produção de grãos até o porto de Miritituba, enquanto não é viabilizada a Ferrogrão, estrada de ferro projetada para realizar exatamente o mesmo percurso, de 933 km.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...