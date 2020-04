﻿Vereador é preso acusado de ser mandante da morte de radialista em Bragança, no Pará

Jairo de Sousa, radialista assassinado no Pará — Foto: Rafael Oliveira/Abraji

Jairo de Sousa foi assassinado com dois tiros nas costas quando chegava ao trabalho em junho de 2018.



O vereador Cesar Augusto Monteiro (PR), de Bragança, nordeste do Pará, foi preso nesta quarta-feira (8), pela Polícia Civil, acusado de ser o mandante do assassinato do radialista Jairo de Sousa, em junho de 2018. O radialista recebeu dois tiros nas costas quando chegava ao trabalho. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e realizaram os disparos.

Esta foi a segunda vez que Cesar Augusto Monteiro foi preso durante as investigações do crime. Em, novembro de 2018, o vereador se apresentou à polícia em Bragança e após prestar depoimento foi conduzido para o sistema penitenciário do estado porque tinha mandado de prisão temporária decretado na operação “Pérola”. Ele foi solto em março de 2019, quando a Justiça do Pará atendeu o pedido de habeas corpus solicitado pelo próprio investigado.

O vereador Cesar Augusto Monteiro foi preso e conduzido para o Instituto Médico Legal (IML), onde realizou exame corpo delito e em seguida foi encaminhado para unidade prisional em Belém.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...