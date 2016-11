﻿Violento acidente na BR-163 em Sinop entre carro e caminhão deixa 4 mortos

(foto: Jaderson Adilio/Tv Cidade) – Um violento acidente, há pouco, na BR-163, nas proximidades da baixada morena, em Sinop (sentido Itaúba), entre um VW Gol e um caminhão, deixou quatro pessoas mortas (dois homens e duas mulheres). A confirmação é do Corpo de Bombeiros. Os nomes das vítimas ainda não foram informados porque os corpos estão presos nas ferragens. Também não foi apurado ainda onde eles moravam.

Os bombeiros constataram que as pessoas morreram na hora e aguardam a perícia para começar a cortar as ferragens do carro e retirar os corpos. As vítimas estavam no Gol, cinza, placas de Comodoro que se envolveu na colisão com um caminhão Ford Cargo, branco. A batida foi frontal e uma parte do carro parou embaixo do caminhão, que é de uma empresa de guincho – auto socorro.

Os peritos começam, em instantes, analisar o local para identificar como ocorreu o acidente. Será apurada a versão que uma caminhonete também estaria envolvida e teria capotado. Inicialmente, o Gol seguia sentido Sinop e, o caminhão, na direção contrária.

Os condutores do caminhão e caminhonete não se feriram.



(Atualizada às 21:41h)

Fonte: Só Notícias/Editoria com Ricardo Riedel

