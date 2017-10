1.200 vagas em cursos gratuitos de educação profissional e tecnologia no Pará

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) abriu inscrições para 1.200 vagas em 60 Cursos de Educação Profissional e Tecnológica. Os cursos serão realizados em 24 municípios do Estado do Pará. As inscrições são gratuitas.

Segundo informações publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará desta segunda-feira (16), os cursos serão presenciais e voltados para atividades dos setores da Agricultura, Pecuária, Apoio Agrossilvopastoril e Agroindústria com vistas à execução do Programa Pará Profissional.

As vagas são distribuídas em: 580 vagas em Formação Inicial, 320 vagas em Aperfeiçoamento Profissional e 300 vagas em Qualificação Profissional, na modalidade presencial. Os cursos são destinados a jovens e adultos e serão sediados em unidades de Ensino do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR Regional Pará.

Os participantes devem ter idade mínima de 18 anos completos no momento da inscrição.

Carga horário e período

Os cursos têm carga horária total, somada, de 5.980 h/aula, modalidade presencial, de caráter teórico-prático, e as aulas terão início, variando entre cada curso, entre os meses de outubro a dezembro de 2017.

As pré-inscrições serão realizadas no link de Cursos da SECTET ou por meio do envio (somente via e-mail) da ficha de pré-inscrição para o correio eletrônico: prematricula.paraprofissional@sectet.pa.gov.br.

A efetivação da matrícula será confirmada pela SECTET por meio do envio do comprovante de pré-inscrição (somente via e-mail) e a apresentação dos documentos do candidato às Unidades de Ensino do SENAR/PA e/ou representante no município ofertante.

Mais informações estão disponíveis no edital publicado no site da SECTET.

