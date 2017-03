1° Ação Mulher aconteceu neste domingo

A Secretaria de Assistência Social promoveu ontem 12/03, AÇÃO MULHER, com chá da tarde que marcou Novo Progresso, uma ação jamais realizada no município com sucesso de público, mais de 600 mulheres cadastradas, que receberam um tratamento vip pela comemoração do seu dia, apesar de ser dia 08/03 foi comemorado ontem com a realização desse super evento.

Segundo a secretária Sra. Michelly Patrícia Meuchi, a mesma afirmou que essa ação é a primeira de muitas e sua equipe já vai começar a planejar a do próximo ano para atender mais de 1.000 (Mil) mulheres, proporcionando a essas mulheres uma tarde agradável com diversos atendimentos de beleza, saúde, brincadeiras e bingo. A primeira dama agradeceu em nome do prefeito Ubiraci Soares (PSC) a todos voluntários, todas as equipes, comércio local, em fim a todas as pessoas envolvidas na realização do Ação Mulher 2017! Obrigada pela disponibilidade em dedicar o domingo de vocês em beneficio de outras mulheres, estou honrada com todo trabalho realizado no evento, Obrigada a todos, finalizou.

Por: Claudinho Leite

ASCOM/PMNP

