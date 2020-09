100 concursos públicos com inscrições abertas reúnem 7,7 mil vagas no país

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Pelo menos 100 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 7,7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 16.837,46 na Prefeitura de Piranga (MG).

You May Also Like