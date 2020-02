Itaituba deve ficar sem água por 10 horas nesta sexta, 14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Cosanpa, a interrupção vai acontecer para que ocorra a limpeza dos módulos da estação de tratamento de água do município. O serviço será feito entre 7h e 17h e, durante o serviço, o fornecimento de água será interrompido.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou nesta quinta-feira (13) que o fornecimento de água será interrompido por 10 horas, na sexta-feira (14), em Itaituba, sudoeste do Pará.

