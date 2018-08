11 mil pessoas no Pará precisam fazer a prova de vida para não perder benefícios do INSS

(Foto:Reprodução) – Mais de 11 mil paraenses ainda precisam fazer a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O recadastramento deve ser realizado anualmente e é obrigatório para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS que recebem seus pagamentos por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético.

No Pará, são 883.991 beneficiários. Destes, 11.190 não fazem a prova de vida há mais de um ano e, por isso, precisam procurar sua agência bancária para realizar o procedimento o quanto antes, para não perder seus benefícios. A prova de vida, também chamada de Renovação de Senha ou, ainda, Fé de Vida, é uma forma que o governo brasileiro encontrou para controlar o pagamento dos benefícios, evitando fraudes como pessoas que sacam o benefício de indivíduos que já morreram.

REGULARIZAÇÃO

A prova de vida deve ser realizada anualmente. Quem não fizer o procedimento poderá ter o benefício suspenso. Para se regularizar é fácil: o beneficiário deve ir até sua agência bancária e levar um documento de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, entre outros). Os bancos que possuem sistema de biometria geralmente usam a tecnologia para fazer a prova de vida automaticamente no caixa eletrônico.

Quem não puder se deslocar até as agências bancárias por qualquer dificuldade de locomoção pode realizar a prova de vida por meio de um procurador, que deve ser previamente cadastrado no INSS.

