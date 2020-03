Ideflor-Bio doa para comunidade mais de duas toneladas de pescado apreendido ilegalmente no sudeste do PA

Entre as espécies capturadas estavam a Pescada Branca, Tucunaré, Beré e Piau.

Mais de duas toneladas de peixes de várias espécies que foram apreendidas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará durante uma operação realizada na sexta-feira (13), na região do Mosaico Lago de Tucuruí, foram doadas para uma comunidade do município de Itupiranga, sudeste paraense.

Entre as espécies capturadas estavam a Pescada Branca, Tucunaré, Beré e Piau. Do total da carga, pelo menos 500 quilos de Tucunaré foram apreendidos no município de Novo Repartimento, também no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão foi realizada após denúncias anônimas recebidas pela equipe do Ideflor-Bio. Após a investigação, foi comprovado o crime. Segundo a secretaria, o objetivo maior da fiscalização é combater a pesca predatória e, com isso, garantir a manutenção das espécies na região do Mosaico.

