(Foto:Reprodução) – Sargento da PM é preso depois de atirar na cabeça de ex-mulher

O irmão da vítima também foi ferido ao tentar protegê-la

A Polícia Civil do Pará prendeu na manhã desta segunda-feira (27) o sargento da Polícia Militar Fredson Nunes dos Santos, apontado como autor da tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, Ana Célia Teixeira, de 37 anos, ocorrido no sábado (25), em Abaetetuba, município do nordeste paraense. O militar também atingiu o irmão da mulher, que tentou defendê-la dos disparos.

Por volta de 19h daquele dia, a mulher e estava na casa de seus pais, na rodovia PA-409, bairro Jarumã, quando o PM apareceu. Aparentemente alcoolizado, o militar disparou duas vezes na cabeça da mulher. O irmão dela também ficou ferido, mas de forma menos grave. Ambos foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba pelo Corpo de Bombeiros, enquanto o sargento, que é lotado em Moju, fugiu do local em uma motocicleta preta. Ana Célia segue internada, mas não há detalhes de seu estado de saúde.

Hoje, segundo a Polícia Civil, o militar se apresentou na sede da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, acompanhado de seu advogado e de um oficial militar. A Delegada Renata Gurgel, superintendente regional do Baixo Tocantins falou sobre a prisão. “O preso em questão estava foragido desde que cometeu o crime e as equipes policiais estavam em diligências para localizá-lo. Poucas horas após o crime, a polícia civil reuniu informação da autoria do crime e representou pela prisão preventiva do acusado, prontamente deferida pelo poder Judiciário”, disse

O mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido. A arma de fogo da corporação militar, usada na prática do crime, foi apreendida e será encaminhada ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O acusado está sendo encaminhado ao Centro de Recuperação Regional Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), em Belém.

Fonte:Redação Integrada

