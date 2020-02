128 milhões de preservativos serão distribuídos no carnaval

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Somente para o Carnaval, todo o país estará abastecido com 128 milhões e 500 mil preservativos, garantindo a proteção dos foliões contra as doenças sexualmente transmissíveis.

You May Also Like