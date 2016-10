13 fogem por túnel após causarem queda de energia em presídio no PA

Treze detentos que cumprem pena na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura em Santarém, oeste do Pará, fugiram por um túnel após provocarem interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade prisional. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), a fuga ocorreu por volta de 3h desta quarta-feira (5). Nenhum preso foi recapturado.

Todos os detentos são da cela 8 do pavilhão 2. Conforme a Susipe, eles escaparam por um túnel escavado na cela 17, com acesso para a área de mata do presídio, após serrarem as grades da eclusa e provocarem um curto circuito na rede elétrica que abastece o centro de detenção.

O G1 fez contato com a concessionária de energia elétrica Celpa, que confirmou que a interrupção no fornecimento de energia foi provocada. De acordo com o executivo de relacionamento com o cliente, Gilliard Vaz, a equipe de técnicos foi acionada por volta de 5h30 com a informação de que alguém havia jogado uma corrente na rede de alta tensão que atende o presídio. “Atingiu os fios de alta tensão, deu curto-circuito e o presídio ficou sem energia. Não foi um problema, foi algo previsto. De imediato nossa equipe foi ao local e restabeleceu o fornecimento. Eles tem um gerador, não sabemos porque não ligou”, explicou.

Segundo Vaz, é a terceira vez que a concessionária de energia é acionada para ocorrências como esta.

A susipe divulgou a relação dos foragidos: André Cabral, Arnaldo Brito, Carlos Haroldo, Erivelton Marinho, Glendson Gomes, Jackson Sousa, Joabe Nonato, Joelison Souza, Julio Silva, Luiz Almeida, Roniele Pereira, Walmir Rodrigues e Cleber Torquato (sem foto). Entre eles tem assaltantes, homicidas e traficantes.

Militares do Grupamento Tático Operacional (GTO) do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) foram deslocados para a área e realizam buscas pelos foragidos.

Indícios de facilitação

A Susipe informou que há fortes indícios de facilitação da fuga por parte de servidores e que toda a equipe de plantão será encaminhada para prestar depoimento na Delegacia do município.

A Corregedoria do órgão irá abrir uma sindicância administrativa para apurar o caso. Quem tiver qualquer informação sobre os fugitivos pode ligar para o Disque-Denúncia, no 181, ou denunciar pelo WhatsApp da Susipe, no (91) 98814-1218. O sigilo é garantido.

Karla Lima e Ana Carolina MaiaDo G1 Santarém

