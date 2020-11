14 internos do presídio de Santarém concluem ensinos médio e fundamental

Um dos 14 que concluíram os ensinos Médio e Fundamental no Centro de Recuperação Agrícola, Silvio Hall de Moura —( Foto: Agência Pará/Divulgação )

Cerimônia de colação de grau ocorreu na segunda-feira (16) na casa penal. Formação dos custodiados foi pelo Encceja e EJA.

Uma turma de 14 alunos privados de liberdade colou grau de ensino fundamental e médio no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm), em Santarém, no oeste do Pará. A cerimônia ocorreu na segunda-feira (16) dentro da casa penal.

Nove apenados se formaram por meio do programa do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019, sendo dois concluintes do ensino fundamental e sete do Ensino Médio. Os outros cinco concluíram o Ensino Médio por meio do programa Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Orador da turma, o interno Marlon Nascimento contou que a educação, mesmo para pessoas privadas de liberdade, é o primeiro passo para realização de sonhos.

“Conseguirei realizar meu sonho de cursar uma faculdade, alcançar um trabalho bom e a estabilidade financeira que todos meus amigos já conquistaram. Aqui também consegui trabalhar com serviços gerais, atuando na minha área como técnico de refrigeração elétrica, podendo oferecer à casa penal os meus serviços e aprofundar os meus conhecimentos mediante a troca de experiências”, disse.

Segundo o diretor do Crashm, coronel Tarcísio Costa, estão sendo investidos práticas para a reinserção dos internos. “Temos que implementar o trabalho e a educação. E neste parâmetro, o Crashm vem trabalhando fortemente buscando essas alternativas, onde os internos podem ser reinseridos na sociedade”, destacou.

