15 pessoas são detidas durante rinha de galo em Santarém

15 pessoas são detidas durante rinha de galo no bairro Uruará, em Santarém

Nove galos e um curió foram apreendidos durante a operação da Polícia Militar neste domingo (29).

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar à uma casa onde eram realizadas rinhas de galo no bairro Uruará, em Santarém, no oeste do Pará, na tarde deste domingo (29). No local, 15 pessoas foram detidas e nove animais apreendidos, além de um curió, que para ser criado em cativeiro precisa de autorização de órgãos ambientais.

As 15 pessoas entre espectadores e donos dos animais foram levados a 16ª Seccional de Polícia Civil para serem interrogadas. Elas assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberadas, mas vão responder por crime ambiental.

Os animais e o pássaro serão entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para passar por avaliações com médicos veterinários. A destinação dos animais não foi divulgada.



