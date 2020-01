18 de janeiro: dia do esteticista é comemorado em todo Brasil

Conheça mais sobre esse profissional

Apesar da sua atuação ser pautada em aspectos físicos e visuais, o esteticista também cuida da saúde, bem-estar e autoestima dos seus clientes. Em parceria com uma equipe de múltiplos profissionais, através do cuidado humanizado, também trabalha os aspectos emocionais de cada ser que passa por suas mãos.

É exatamente como Maria José, 45, define sua atividade profissional. Atuante no ramo há 15 anos, quando a atividade ainda não possuía reconhecimento por lei, a esteticista fala com orgulho sobre o início da carreira.

“Desde sempre gostei de trabalhar com a autoestima das pessoas, principalmente das mulheres. Na adolescência eu já ganhava uma renda como manicure e pedicure e, aos poucos, fui buscando mais especializações. Depois, já adulta, trabalhei em salões de beleza, como funcionária e nunca desisti da qualificação constante”, conta

Em permanente processo de aprendizado, Maria conquistou, recentemente, o maior objetivo da sua vida, assim como ela mesma descreve.

“Eu já era muito feliz em trabalhar de forma autônoma e também com algumas parcerias em salões. Mas depois que fiz minha graduação em estética, meu sonho era abrir minha clínica e agora consegui. É muito gratificante ver o seu trabalho reconhecido, com lei regulamentando. Feliz porque agora sou uma empresária no ramo da beleza”, conta emocionada.

A data que comemora o dia do esteticista foi instituída com a lei nº 12.592 de 18 de janeiro de 2012. Antes da sua promulgação, a homenagem ocorria no dia 20 de novembro.

Deseja ser um esteticista? Saiba como fazer!

Atualmente, quem deseja se tornar um profissional apto nesse campo de atuação precisa realizar um curso de graduação ou técnico, com duração média de três anos. Além disso, é possível também avançar nos estudos com pós-graduação.

Tanto o curso quanto a pós-graduação estão entre as ofertas de bolsas de estudo disponíveis no site do Educa Mais Brasil, maior programa de fomento à educação do país. Basta acessar a página e fazer o cadastro.

