1ª CIPAmb apreende caminhão com mais de 300 peças de madeira sem documentação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o policiamento, a equipe abordou o caminhão de carroceria fechada, cor branca e encontrou a carga de madeira sendo transportada. Ao buscar pela documentação, foi constatado que não havia nenhum documento que comprovasse a legalidade e origem do material.

You May Also Like