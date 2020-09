1ª Feira de Pirarucu de Manejo já é neste sábado, 26, em Santarém, com venda a preços baixos

Foto: Divulgação/Sema – O pirarucu que será comercializado é oriundo da conservação e vem direto dos pescadores de Pixuna, Tapará Miri e Costa do Tapará.

Aumento do manejo sustentável do pirarucu beneficiar mais de 1,2 mil famílias ribeirinhas —

Como parte da programação do mês do Agro, promovido pelo Sebrae em todo o estado do Pará, ocorre neste sábado (26) na Praça Barão de Santarém (São Sebastião) em Santarém, região oeste, a 1ª Feira do Pirarucu de Manejo, uma ótima oportunidade para a população adquirir o pirarucu in natura diretamente do produtor a preços especiais.

A programação é realizada pelo Sebrae em parceria com Prefeitura de Santarém, Sapopema, Colônia de Pescadores Z20, Sedap e Ufopa.

O pirarucu que será comercializado é oriundo da conservação e vem direto dos pescadores de Pixuna, Tapará Miri e Costa do Tapará. Portanto, adquirir o produto é valorizar o esforço comunitário em defesa do ecossistema.

A novidade será a possibilidade de os consumidores comprarem o peixe em sistema de drive thru, sem precisar descer do carro, evitando assim, aglomeração e contribuindo para a segurança sanitária em tempos de pandemia da covid-19.

Segundo a coordenação do evento, uma tonelada de pirarucu será colocada à venda e o público vai receber explicações sobre como é feito o manejo, por meio de um vídeo produzido para a ocasião.

As ações do Mês do Agro na região também ocorrerão em Juruti (Feira Livre do produtor Rural) e Prainha, no oeste paraense.

Por G1 Santarém — PA

24/09/2020 17h47

