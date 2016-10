1º Festa das Nações foi sucesso em Novo Progresso

A Primeira festa das Nações da Igreja Presbiteriana Renovada (IPR) de Novo Progresso foi sucesso Absoluto,disse Pastor.

Ela foi definida pelo Pastor Timóteo como ; Top das galáxias. “Sucesso para glória de Deus, queremos agradecer a Deus e as equipes que trabalharam com muito amor e fizeram tudo com muita excelência. Igreja amada, líderes abençoados e amigos que apoiaram esta linda festa, só tenho a agradecer a Deus por vocês, meu coração está explodindo de alegria. Beijo no coração. Veja Postagem no Facebook AQUI



A 1º Festa das Nações em Novo Progresso foi realiza nes final de semana, na sexta e sábado(14 e 15) em Novo Progresso . A entrada foi franca e foram vários países homenageados nas barracas que oferecem pratos típicos, brasileiro, italiano, alemão, japonês, americana e árabe. Os visitantes tiveram outras atrações como louvores, danças, playground infantil, feira e exposição de artes e artesanatos.

A festa foi realizada pela Igreja Presbiteriana Renovada , nas dependências da Apronop e foi um sucesso de público.

Veja Palavras de agradecimento do Pastor Timóteo nas redes sociais:

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...