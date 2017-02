21 municípios paraenses recebem ambulâncias

Investimento é de quase R$2 milhões de reais

Resultado de um investimento no valor R$1.995.905,45, vinte um municípios paraenses serão contemplados nesta terça-feira (7) com ambulâncias para um melhor atendimento de urgências da população do interior do Estado. A entrega será nesta tarde, na sede do Palácio do Governo, em Belém, e contará com a presença de deputados estaduais, do governador em exercício, Zequinha Marinho, e do chefe da Casa Civil, José Megale.

Dentre os municípios, estão Curuçá, Mocajuba, Bragança, Jacundá, Itaituba, Cametá, Breves, Cachoeira do Piriá, Uruará, Dom Eliseu, Palestina do Pará, São Félix do Xingu, Oriximiná, Acará, Maracanã, Garrafão do Norte, Marapanim e Alenquer. No total, as localidades receberão 15 ambulâncias tipo A (destinadas ao transporte de pacientes que não apresentam risco de vida), três ambulâncias tipo B (de suporte básico, destinadas ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida, mas sem necessidade de intervenção médica local), uma ambulancha, dois aparelhos de Raio-X, uma mesa cirúrgica e um aparelho cardioversor.

