220 concursos têm inscrições abertas para quase 25 mil vagas no país

Pelo menos 220 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 24.799 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.404,45 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Nesta segunda-feira, pelo menos 16 órgãos abrem o prazo de inscrições para quase 2 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 12.494,94 na Prefeitura de Pariquera-Açu (SP). Só na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia são 1.250 vagas.

Veja abaixo as informações de cada concurso:

Câmara Municipal de Perdões (MG)

Inscrições: até 20/11/2019

4 vagas

Salários de até R$ 3.030,00

Cargos de nível fundamental e superior

Veja o edital

Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar)

Inscrições: até 04/12/2019

4 vagas

Salários de até R$ 3.788,97

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap)

Inscrições: até 14/11/2019

14 vagas

Salários de até R$ 10.074,18

Cargos de nível superior

Veja o edital

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia

Inscrições: até 19/11/2019

1.250 vagas

Salários de até R$ 3.410,68

Cargos de nível médio

Veja o edital

Prefeitura de Alvorada do Oeste (RO)

Inscrições: até 28/10/2019

47 vagas

Salários de até R$ 6.800,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Candeias (MG)

Inscrições: até 25/10/2019

6 vagas

Salários de até R$ 2.400,11

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Davinópolis (MA)

Inscrições: até 18/11/2019

36 vagas

Salários de até R$ 5.685,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Lindoia do Sul (SC)

Inscrições: até 07/11/2019

Cadastro de reserva

Salários de até R$ 2.936,56

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Mogi Guaçu (SP)

Inscrições: até 17/11/2019

Cadastro de reserva

Salários de até R$ 3.178,93

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Pariquera-Açu (SP)

Inscrições: até 04/11/2019

24 vagas

Salários de até R$ 12.494,94

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Pau d’Arco (PI)

Inscrições: até 20/11/2019

45 vagas

Salários de até R$ 5.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Perolândia (GO)

Inscrições: até 01/11/2019

12 vagas

Salários de até R$ 1.531,98

Cargos de nível médio

Veja o edital

Prefeitura de Ponte Alta (SC)

Inscrições: até 20/11/2019

Cadastro de reserva

Salários de até R$ 2.455,35

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Sete Quedas (MS)

Inscrições: até 25/10/2019

4 vagas

Salários de até R$ 1.190,31

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

Prefeitura de Sinop (MT)

Inscrições: até 01/11/2019

312 vagas

Salários de até R$ 3.029,29

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Tijucas (SC)

Inscrições: até 20/11/2019

177 vagas

Salários de até R$ 3.240,34

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

