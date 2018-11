224 médicos selecionados já atuam no Mais Médicos- Santarém e Rurópolis na lista

Governo divulga lista de cidades onde estão trabalhando novos profissionais selecionados pelo Mais Médicos

224 médicos selecionados já atuam em 19 estados e no Distrito Federal, no Pará as cidades de Santarém Ruropólis e Taracuateua já estão sendo atendidos com o programa.

O novo edital do Programa Mais Médicos preencheu e efetivou o trabalho de 224 profissionais, que já se apresentaram às Unidades Básicas de Saúde. A lista com a localização e a quantidade de médicos em cada uma das 118 cidades foi divulgada nesta segunda-feira (26) pelo Ministério da Saúde.

Os 118 municípios representam 4% da lista de 2.824 com vagas disponíveis no último edital do programa. São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais municípios onde os médicos já estão trabalhando: 24 e 22, respectivamente. (Veja a lista completa das cidades abaixo)

De acordo com a pasta, os mais de 200 médicos já estão trabalhando. Ainda não há a informação se todos os profissionais são brasileiros, mas todos eles têm registro CRM ou passaram por aprovação do Revalida. Eles estão distribuídos em 19 estados e no Distrito Federal e representam 2,6% dos 8.517 profissionais que podem ser selecionados pelo edital.

Mais cedo, o ministério havia anunciado que 97,2% das vagas foram preenchidas. Até as 12h desta segunda, 8.278 profissionais se cadastraram e estavam alocados para atuação imediata. Eles têm até 14 de dezembro para se apresentarem no município escolhido e entregar todos os documentos exigidos no edital.

O salário é de R$ 11.800. Podem se candidatar às vagas os médicos brasileiros com CRM brasileiro ou com diploma revalidado.

As inscrições vão até o dia 7 de dezembro pelo site http://maismedicos.gov.br/, que chegou a apresentar instabilidade nos primeiros dias de abertura para cadastramento.

Veja a lista completa de médicos atuando pelo novo edital, por município:

Lista de novos médicos do Programa

AC CIDADE QUANTIDADE DE MÉDICOS

AC Cruzeiro do Sul 1

BA América Dourada 1

BA Central 3

BA Feira da Mata 1

BA Itabuna 1

BA Jequie 1

BA João Dourado 1

BA Santa Maria da Vitória 1

BA Santo Estêvão 1

BA Seabra 1

BA Uauá 1

CE Acarau 3

CE Iraucuba 1

CE Marco 1

CE Pacajus 1

CE Parambu 2

CE Quixeramobim 1

CE Tianguá 2

DF Brasília 5

ES Barra de São Francisco 1

ES Cariacica 4

ES Castelo 1

ES Laranja da Terra 1

ES Serra 13

ES Viana 4

ES Vila Velha 3

GO Aparecida de Goiânia 4

GO Catalão 1

GO Cidade Ocidental 1

GO Crixas 1

GO Morrinhos 1

GO Valparaíso de Goiás 1

MG Carmo do Cajuru 1

MG Cataguases 1

MG Contagem 4

MG Diamantina 1

MG Divinópolis 2

MG Esmeraldas 1

MG Funilândia 1

MG Juatuba 2

MG Juiz de Fora 2

MG Lagoa Santa 2

MG Leopoldina 1

MG Mar de Espanha 1

MG Moema 2

MG Montes Claros 3

MG Pará de Minas 1

MG Porteirinha 3

MG Raposos 1

MG Sabará 5

MG Santa Bárbara 1

MG Santa Luzia 5

MG Uberaba 1

MG Wenceslau Braz 1

MS Corumbá 2

MT Caceres 2

MT Tangará da Serra 3

PA Rurópolis 1

PA Santarém 12

PA Tracuateua 1

PB Cabedelo 1

PB DSEI Potiguara 1

PB Picuí 1

PB São José de Princesa 1

PB Sume 1

PE Agrestina 1

PE Bodoco 1

PE Carpina 2

PE Moreno 1

PE Recife 3

PE São Vicente Férrer 1

PI Monsenhor Gil 1

PR Ibaiti 1

PR Ibema 1

PR Itambé 1

PR Ivaiporã 1

PR Paicandu 2

PR Paranavaí 1

PR Piraquara 1

PR Ponta Grossa 5

PR Rondon 1

PR São Manoel do Paraná 1

RJ Nova Friburgo 2

RO Buritis 1

RO Campo Novo de Rondônia 1

RO Ouro Preto do Oeste 5

RO Porto Velho 6

RR Boa Vista 3

RS Bagé 1

RS Cachoeirinha 1

RS Parobe 1

RS Porto Alegre 1

SC Balneario Arroio do Silva 1

SC Navegantes 1

SP Araçatuba 3

SP Araraquara 1

SP Arujá 2

SP Assis 1

SP Bauru 3

SP Castilho 1

SP Cosmopolis 2

SP Franca 3

SP Guaratingueta 1

SP Jandira 2

SP Limeira 6

SP Mauá 1

SP Monte Mor 1

SP Morro Agudo 1

SP Ourinhos 1

SP Piracicaba 3

SP Praia Grande 2

SP Santo Antônio do Aracanguá 1

SP Santos 1

SP São Bernardo do Campo 1

SP São Carlos 1

SP São Joaquim da Barra 1

SP São José dos Campos 2

SP Votorantim 1

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações do G1 e Ministério da Saúde

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...