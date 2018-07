24 venezuelanos refugiados desembarcam em MT em voo da Força Aérea Brasileira

Venezuelanos chegaram nesta terça-feira (24) em Mato Grosso (Foto: Leandro Maia/TVCA) – Refugiados embarcaram em Boa Vista (RR) e chegaram em Cuiabá nesta terça-feira (24). Eles tentam fugir da crise econômica e política instalada no país de origem.

Vinte e quatro venezuelanos refugiados desembarcaram no Aeroporto Marechal Rondon, que fica em Várzra Grande, na região metropolitana de Cuiabá, nesta terça-feira (24). Eles tentam fugir da crise econômica e política instalada na Venezuela. Os refugiados devem ficar alojados na sede da Pastoral do Migrante, no Bairro Carumbé, na capital.

Os venezuelanos foram transportados num avião da Força Aérea Brasileira que decolou de Boa Vista, em Roraima.

Esse foi o sexto voo do chamado processo de interiorização, que consiste em levar venezuelanos recém-chegados a Roraima a outras partes do país.

O processo de interiorização dos imigrantes é organizado pelo governo federal numa tentativa de lidar com o intenso fluxo de venezuelanos.

Todos os refugiados aceitaram participar da interiorização, foram vacinados, submetidos a exame de saúde e regularizados no Brasil — inclusive com CPF e carteira de trabalho.

Para receber os venezuelanos, a Pastoral do Migrante está recebendo doações de roupas, calçados, lençóis, toalhas, produtos de higiene, alimentos, colchões e colchonetes. As doações podem ser entregues na Paróquia Divino Espírito Santo, no Bairro CPA 1, em frente ao terminal do CPA 1, em Cuiabá, e na própria Pastoral do Migrante, no Bairro Carumbé, na capital.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...