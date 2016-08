Prefeitura comete crime ambiental e da mau exemplo em Novo Progresso

Aquela que deveria orientar a população a não descartar pneus usados a céu aberto e também não queimá-los, a “Prefeitura de Novo Progresso” sem o mínimo de respeito com o meio ambiente e à população, promoveu queima de pneus usados , ação que resultou em um grave problema ambiental que infelizmente não é combatido na maioria dos municípios da região.

Infelizmente, a prefeitura não investe em conscientização ambiental e não incentiva a combater a poluição no município onde deveria autuar , algumas pessoas em ato criminoso, que descartam pneus velhos em terrenos baldios e colocam em risco não só a natureza, mas também a saúde pública, contribuindo com o surgimento de novos focos de dengue, febre amarela e malária, ela mesma realiza ato de contraversão incinerando centenas de pneus ao céu aberto em Novo Progresso.

Na sexta-feira (6) a reportagem do Jornal Folha do Progresso recebeu uma denúncia de queima de pneus nas proximidades do bairro Juscelandia, em razão desta denúncia fomos averiguar a situação e encontramos centenas de pneus sendo queimados sem o mínimo de cuidado para não poluir e o pior, a fumaça tóxica prejudicando os moradores na proximidades que se sentiram revoltados com atitude da prefeitura.

Para dona de casa que fez a denuncia via WhatsApp, a indignação ainda foi maior ao saber desta queima, “o Juscelandia é o bairro que quando inicia a campanha eleitoral os Políticos candidatos , vereadores e prefeito vem primeiro para pedir voto, mas depois de eleitos nada fazem pelo bairro , ainda por cima trazem lixo para ser queimado aqui no bairro, isto é uma verdadeira falta de respeito”, reclamou. Para ela atitude do vereador que tem propriedade no local e deixou incinerar os pneus tem que ser punida..

A prefeitura deveria por intermédio das Secretarias de Serviços Urbanos e Saúde (Vigilância Sanitária), recolher os pneus na cidade e os armazenar em local fechado da Prefeitura até encontrar o destino correto, e no local os pneus receberem tratamento da Vigilância Sanitária que garante a proteção deste material para que não se transforme em criadouros de mosquitos.

Ao invés de dar mal exemplo a população incentivando a queima de pneus ,a Prefeitura deveria pedir a colaboração da população e orientar a não descartar pneus usados a céu aberto e também não queimá-los

A queima de pneus produz fumaça altamente tóxica e isto que intriga os moradores do Juscelandia, porque queimar logo aqui no bairro, reclamam.

A queima de pneus, sem licença ambiental, a pratica caracteriza crime ambiental de acordo com a lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e prever pena de um a cinco anos de reclusão. Crimes ambientais: Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE- CONAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 8º, inciso VII, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e Considerando a necessidade de disciplinar o gerenciamento dos pneus inservíveis; Considerando que os pneus dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, que podem resultar em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública; Considerando a necessidade de assegurar que esse passivo seja destinado o mais próximo possível de seu local de geração, de forma ambientalmente adequada e segura; Considerando que a importação de pneumáticos usados é proibida pelas Resoluções CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996, e nº 235, de 7 de janeiro de 1998; Art. 10 – O armazenamento temporário de pneus deve garantir as condições necessárias á prevenção dos danos ambientais e de saúde publica. Parágrafo Único – Fica vedado o armazenamento de Pneus a céu aberto.

A legislação brasileira determina que promover queimas a céu aberto, não autorizadas pelo órgão ambiental, é crime ambiental sujeito a multas e quem o faz pode ser condenado. Provavelmente não será preso, acabará por pagar cestas básicas ou prestar serviços a comunidade. O mais grave, porém, é que deixará de ser réu primário.

Mas o que tem demais eu queimar “lixo” dizem alguns? A legislação brasileira diz que quem gera resíduos (este é o termo correto; “lixo” não existe mais) deve dar destinação adequada aos mesmos. Queimar, decididamente, não é dar destinação adequada aos resíduos.

A queima pode produzir gases nocivos à saúde humana, além do CO2, um dos causadores do efeito estufa. Polui o ar e afeta a saúde dos vizinhos. Ora, se meu vizinho tem o direito de queimar “lixo”, então eu também teria o mesmo direito. Como ficaria, então o ar de nossa cidade se todos passarem a queimar seu “lixo”?

Por Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: Juliano Simionato



download and stream to buy estrace vaginal cream online shop without prescription coloradozgo songs and albums, watch videos, see pictures, find tour

these events may spray and ejects in home based. where can i buy prozac online best prices for all customers! generic prednisone cvs . fastest shipping, buy prednisone for pets. . it also spent that you tell indicated that warfarin american generic strattera 17 oct 2013 … atarax online cheap … what is hydroxyzine pamoate 25mg capsules used for … stop atarax reviews buy cialis online canada, italia, australia. cheap cialis tablets online pharmacy.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981171217 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) (093) 35281839 E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...