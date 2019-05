25 famílias agricultoras vão ofertar produtos para merenda escolar de Monte Alegre

Produtos da agricultura familiar — (Foto: Sílvia Vieira/G1)

Antes de começar o fornecimento às instituições, famílias estão em processo de habilitação.

A merenda escolar em Monte Alegre, no oeste do Pará, ganhará reforço da agricultura familiar. 25 famílias da comunidade Setor 2, na Gleba Mulata, localizada na Rodovia PA-254, estão sendo habilitadas para fornecer alimentos às instituições de ensino do município.

Os agricultores foram liberados após emitidas suas Declarações de Aptidão (Daps) ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), emitidas pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater).

Estes documentos são requisito para obtenção de outras políticas públicas intermediadas pela Emater, como o crédito rural, por exemplo.

As principais atividades desenvolvidas na comunidade Setor, onde vivem cerca de 120 famílias, são pecuária de corte, plantio de limão, mandioca e milho. O objetivo é que, por meio de editais da Prefeitura, passem a fornecer farinha d’água e polpa congelada de frutas.

Com as Daps, as famílias conseguem contornar dificuldades como a inacessibilidade durante a época de chuvas, crédito rural da linha “Mais Alimentos” para investimento em bovinocultura e custeio de limão pela parceria do Banco da Amazônia e Cadastros Ambientais Rurais (Cars) das propriedades, elaborados pela Emater.

De acordo com o técnico em agropecuária da Emater, Antônio Targino, o mercado da merenda escolar, por exemplo, garante renda justa o ano inteiro: “É uma combinação de variáveis trabalhadas pela Emater: canais de comercialização, tecnologia, crédito e parcerias institucionais. Todo um conjunto, uma integração de fatores para o desenvolvimento sustentável que supera o isolamento geográfico e a precarização socioeconômica”, finalizou.

