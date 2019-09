250 mil documentos dos Séc. 19 e 20 serão digitalizados por estudantes da Ufopa

Assinatura do termo de cooperação entre a Ufopa e o Cartório do 3º Ofício Souza Alho — Foto: Comunica Ufopa/Divulgação

Termo de cooperação entre Ufopa e cartório do 3º Ofício dá prazo de 18 meses para realização dos serviços. Digitalização inicia neste mês.

Cerca de 250 mil documentos datados dos Séculos 19 e 20 serão digitalizados pelo Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas (CDHBA) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém. Os serviços iniciam neste mês e têm duração de 18 meses com investimento de R$ 85 mil.

O termo de cooperação com o cartório do 3º Ofício Souza Alho, de Santarém, foi firmado em julho deste ano. Os documentos que serão digitalizados são certidões de nascimento e óbito além de procurações.

“Será construída uma grande base de dados relativa a nascimentos, óbitos e casamentos na cidade de Santarém, permitindo que se estudem com muita precisão temas relacionados à migração, doenças, padrões matrimoniais, entre outros assuntos, de um período que se estende do final do século XIX até meados do século XX”, explicou o professor da Ufopa, Gefferson Ramos Rodrigues, que coordena o projeto e também coordena o CDHBA.

Além da importância para conservação da memória de Santarém, o projeto inclui a aquisição de equipamentos como scanners e computadores, que, posteriormente, serão incorporados ao patrimônio da Universidade. Além do professor, oito bolsistas do curso de História atuarão nas atividades.

Por:G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...