25ª Caminhada de Fé com Maria leva milhares de devotos a percorrerem 37 km com fé e devoção

A procissão começou na noite de sábado (30) e encerrou na manhã de domingo (1°).

Centenas de pessoas participam da 25ª Caminhada de Fé com Maria — Foto: Kamila Andrade/G1

Não é nada mais do que a fé que fez com que milhares de devotos saíssem de Mojuí do Campos e percorressem 37 km até Santarém, no oeste do Pará. A 25ª Caminhada de Fé com Maria foi realizada de sábado (30) para domingo (1º).

A Caminhada de Fé com Maria faz parte da programação da festa da padroeira da cidade, realizada sempre um final de semana após o tradicional Círio de Nossa Senhora da Conceição. Os caminhantes seguem pela PA-451 e depois BR-163 até alcançarem a cidade de Santarém, encerrando no elevado da praça da Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

A romaria movimenta bastante os dois municípios do Pará. Além de ser um ato de fé e religiosidade, os moradores de Mojuí dos Campos se prepararam o ano inteiro para a realização do evento.



Para Vaudeli das Flores e o esposo, que vendem churrasco, antes de iniciar a caminhada o momento é muito esperado, porque é onde eles faturam um dinheiro extra. “Não sou católica, mas aguardo com meu esposo o ano inteiro e já estamos há 3 anos vendendo nessa data. O pessoal vem logo na nossa banca, porque sabem que é de qualidade”, ressaltou.

A fé também fez com a aposentada e devota, Maria Rosa dos Santos Lopes, de 64 anos, participe já há 10 anos da caminhada. E cada ano ela tem mais disposição para caminhar com a Mãezinha. “Eu vim caminhar pela minha Mãe e venho porque minha fé vai além das condições da idade. Quando chego lá Matriz o padre pergunta se estou cansada, estou nada”, contou.

O amor e a fé em Nossa Senhora da Conceição fazem com que Graça Garcia caminhe há mais de 21 anos ao lado do esposo. “Só paramos um ano, porque meu marido teve um derrame, mas quando ele se recuperou, decidimos que íamos caminhar todos os anos com as bênçãos de Maria”, contou.

Segurança

A segurança estava bem reforçada, a Polícia Militar, bombeiros civis e militares, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e vários carros de apoio estiveram presente com os caminhantes até à igreja da Matriz, em Santarém.

Por G1 Santarém — PA

01/12/2019 16h18

