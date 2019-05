29ª Mostra de Teatro de Santarém divulga edital e abre período de inscrições; confira

Mostra de teatro será de 4 a 13 de outubro, na Casa da Cultura — (Foto: Divulgação/ Grupo Olho D’Água)

Grupos e companhias teatrais têm até 30 de junho para fazer a inscrição. Mostra de teatro será de 4 a 13 de outubro, na Casa da Cultura.

Chegando a 29ª edição, a Mostra de Teatro Amador de Santarém, no oeste do Pará, abriu o período de inscrições para espetáculos e divulgou o edital que regulamenta a seleção e participação no evento. A programação será realizada na Casa da Cultura de 4 a 13 de outubro, com 10 grupos, sendo um deles convidado.

De acordo com o edital, as inscrições dos grupos e companhias de teatro ocorrerão exclusivamente pela internet com preenchimento de formulário eletrônico até 30 de junho. Em caso de falha no sistema, no dia 28 de junho a organização abrirá exceção e aceitará a inscrição impressa.

Confira o edital e ficha de inscrição da 29ª Mostra de Teatro de Santarém

Entre os critérios para a participação é que as peças tenham duração de 50 a 90 minutos, que serão avaliadas por uma banca especializada; e peças que já tenham estreadas. A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 27 de julho feita pela Associação de Atores, Autores e Técnicos de Teatro Amador de Santarém (Atas).

Tradicionalmente, a cada edição, uma personalidade é homenageada. Este ano a atriz e diretora teatral Odete Costa receberá a homenagem.

Por:G1 Santarém — Pará

