29ª Semana da Enfermagem da UNAMA incentiva a doação de sangue

Estudantes da Enfermagem da Instituição realizam a campanha (Imagem ilustrativa)

A coordenação do curso de Enfermagem da UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, com o apoio da Prefeitura Municipal de Belterra, realiza, nesta sexta-feira (17), uma Campanha de Doação de Sangue para abastecer o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (HEMOPA) em Santarém. A atividade iniciará às 09h.

Leia Também:A importância da doação regular de sangue

A programação faz parte do encerramento da 29ª Semana da Enfermagem do Centro Universitário e acontece no próprio HEMOPA. A abertura foi realizada no auditório da Instituição na última quarta-feira (08), onde os estudantes participaram de palestras e minicursos. Os alunos foram divididos em equipes representando os turnos da tarde e noite.

A coordenadora de Enfermagem, Adria Maia, explica que para doar sangue é necessário seguir alguns requisitos: ter boa condição de saúde, ter entre16 e 69 anos e estar bem alimentado, além de apresentar documento oficial com foto. “As bolsas de sangue serão encaminhadas ao Hospital Regional do Baixo Amazonas, por isso, a importância de a população santarena participar”, destaca. O Hemopa está localizado na Av. Frei Vicente – Aeroporto Velho, Santarém.

Por:Assessoria de Comunicação

Por: Lana Mota 16/05/2019 – 15:11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...