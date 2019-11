300kg de pescado são apreendidos durante fiscalização na rodovia PA-263, em Tucuruí

(Peixe espécie Tucunaré — Foto: Reprodução) – As apreensões aconteceram devido ao período de defeso do pescado, que iniciou em 1º de novembro e segue até o dia 28 de fevereiro de 2020, na região.

Agentes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) apreenderam 300 quilos de tucunaré que estava sendo transportados irregularmente pela rodovia PA-263, em Tucuruí, sudeste do Pará.

De acordo com a Ideflor-bio, as pessoas flagradas transportando a mercadoria foram conduzidas à delegacia da cidade, onde foram feitos todos os procedimentos necessários, tanto administrativo quanto criminal.

As apreensões resultam do trabalho de fiscalização do período de defeso do pescado, que iniciou em 1º de novembro e segue até o dia 28 de fevereiro de 2020, na Bacia do Rio Tocantins/Gurupi. A carga de pescado foi doada para três instituições carentes da cidade.

“A ação continua, dando prosseguimento à operação do período de defeso. Uma parte do pescado também foi doada às famílias que residem no entorno do lixão de Tucuruí”, frisou Mariana Bogéa, gerente do Mosaico Lago de Tucuruí, Unidade de Conservação gerida pela Ideflor-bio.

Por G1 PA — Belém

