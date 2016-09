MULHER MORRE EM ACIDENTE NA TRANSAMAZÔNICA

Na tarde desta sexta-feira(09), populares encontraram uma mulher caída as margens da transamazonica há 18 km de Altamira sentido município de Brasil Novo.

O Samu foi acionado mais a vítima de nome ROSÂNGELA SIMÃO já estava sem vida, ninguém soube informar como teria acontecido o acidente mais a suspeita e de que ela perdeu o controle da sua moto e caiu em um barranco.

A Polícia rodoviária Federal foi informada da situação e também o IML para fazer perícia do local e a Remoção do corpo da vítima.

Segundo informações a vítima e do município de medicilândia.

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br com informações do Carlos Calaça

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...