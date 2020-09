3ª etapa do vazio sanitário da soja inicia em 15 municípios do oeste do Pará para proteção de lavouras

Ouro Safra/Foto:Divulgação

Período segue até 15 de novembro. Objetivo é proteger a safra de soja da doença conhecida como ferrugem asiática, capaz de inviabilizar até 75% na produção.

Iniciou nesta terça-feira (15) em 15 municípios do oeste do Pará o período conhecido como “Vazio Sanitário da soja”. O período desta terceira etapa segue até 15 de novembro como principal estratégia adotada pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) para proteção da lavoura. O objetivo é proteger a safra de soja da doença conhecida como ferrugem asiática, capaz de inviabilizar até 75% na produção.

Os municípios com vazio são: Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Prainha, Santarém, Placas, Rurópolis, Curuá, Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa e Almeirim.

No Pará, o vazio sanitário ocorre em três períodos distintos entre os meses de julho a novembro, em virtude das diferenças climáticas existentes entre as regiões produtoras.

As datas e os municípios que devem seguir a determinação foram divulgados na Portaria da Adepará Número 1.745 de 13 de julho de 2020. A primeira etapa teve início no dia 15 de julho e a segunda, no dia 1° de setembro.

“Todos os períodos de vazio sanitário instituídos no Estado foram discutidos com os sojicultores para que, juntamente com a Adepará, possam contribuir no combate dessa praga tão prejudicial à cultura”, detalhou Maria Alice Thomaz, responsável técnica do Programa Estadual da Soja.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...