3ª Festa do Garimpeiro de Novo Progresso terá shows (Brega & sertanejo) e bingo com sorteio de 300 gramas de ouro

“Celebrada em Novo Progresso no mês de Julho , a comemoração esta em sua 3ª edição!”



“Dia do Garimpeiro em 2018 será mais animado com shows e bingo”.

A realização é do Sindicato dos Garimpeiros, e vai ser realizada no dia 21 de Julho de 2018, a terceira edição da Festa do Trabalhador no Estádio Municipal. O evento, aberto a toda a população, reunirá shows sertanejos e Bingo de 300 gramas de ouro em prêmios, as cartelas valem como ingresso e quem preferir somente o show pode pagar entrada com 1 kg de alimento não perecível (não vale sal).

Programação e Horários

Bingo inicio às 16h00mn

1º Prêmio 100 gramas de ouro

2º Prêmio 100 Gramas de ouro

3º Prêmio 100 gramas de Ouro

As cartelas já estão a venda no preço de R$ 30,00 nos seguinte locais; Plantão Gelado, Compra de Ouro D’Gold, Estoque Frios (Celestino), Ponto Frio, e Super Bier.

Garota Pepita

Às 20h00mn será aberto apresentação para escolha da Garota Pepita de Ouro 2018. Às inscrições podem ser feitas através do telefone (93) 98124 4002 com Bruna Escremim.

A premiação será um anel de ouro e R$ 1000mil reais em dinheiro. As candidatas tem que ter acima de 16 anos.

Show

Às 22h00mn vai se apresentar no Palco o Cantor Julio Nascimento

Às 00h00mn Show do cantor Loubet

[os portões estarão abertos na manhã a partir da 09h00mn do dia 21 de Julho.

“Os shows serão intercalados com sorteio e entrega de brindes. O encerramento da noite fica por conta do músico cantor e compositor Loubet”.

“Temos muito orgulho da Festa do Trabalhador. É uma justa homenagem do Sindicato com apoio da Prefeitura, do comércio e do empresariado aos progressenses que trabalham e se dedicam todos os dias ao sustento de suas famílias e à construção de uma cidade melhor para todos”, afirma o presidente do Sindicato dos Garimpeiros João Garimpeiro, idealizador do evento.

Esse ano, além do bingo dois shows animarão há festa dos Garimpeiros, vale lembrar que a entrada para quem não adquirir a cartela de bingo basta entregar um quilo de alimento não-perecível.

A troca de alimentos por cupons [ingressos] já podem ser trocados no Sindicato dos Garimpeiros, no CRAS, Ação Social e Prefeitura Municipal, não vale Sal.

Todo alimento arrecadado será destinado ao Fundo Social de Novo Progresso.

