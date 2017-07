3º Encontro dos Setores Produtivos de Novo Progresso e o 1º Workshop do Gado Leiteiro

A Secretária de Agricultura de Novo Progresso tem a honra em convidar os Munícipes e os Produtores Rurais de Novo Progresso. A participarem do 3º Encontro dos Setores Produtivos e o 1º Workshop do Gado Leiteiro que se realizará nos dias 28 e 29 de julho de 2017. No encontro teremos as seguintes palestra: Mercado da Fruticultura, Futuro do Leite, Cooperativismo, Aposentaria Rural, Nutrição Animal, Regularização Ambiental, Melhorando a Vida Produzindo Leite e o Credito Rural.

Durante o encontro os participantes irão concorrer a premios, entre os premios podemos destacar uma ordenha e um tourinho leiteiro.

Dia 29 teremos uma mesa redonda a onde o assunto será credito rural, estará presente na palestra o Gerente do Banco da Amazônia o Senhor José Luiz, O Gerente do Sicredi o Senhor Marcos, O Gerente do Banco do Brasil Senhor Paulo Renato, O responsável pelo Mercado Agro do Banco do Brasil o Senhor Dalton, O Superintendente Regional do Banco do Brasil o Senhor Roberto, O Superintendente Regional Estadual do Banco do Brasil o Senhor Ticianeli e o Assessor do Mercado Agro do Banco do Brasil o Senhor Ocinei. Gerente do BANPARA o Senhor Vinicius Ramalho e o Engenheiro Agrônomo responsável pelo Credito Rural do Banpara Senhor Fabiano Freitas.

Fonte: DiaaDiaProgresso/Gilberto Alvarenga.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...