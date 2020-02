4 celebridades que são fãs de jogos de baralho

(Foto:Reprodução Internet) – Alguns jogos de cartas, como pôquer e blackjack, estão presentes em cenas icônicas de alguns filmes clássicos. O longa Rain Man, por exemplo, fez muito sucesso com os atores Dustin Hoffman e Tom Cruise jogando cartas. Entretanto, o que pouca gente sabe, é que muitas dessas celebridades são fãs desses tipos de jogos também na vida real. Para mostrar isso, resolvemos fazer uma lista com quatro personalidades que possuem o carteado como um grande hobby.

Michael Jordan

O ex-jogador de basquete, e atual dono do time Charlotte Hornets, é o primeiro nome da nossa lista. Michael Jordan ficou famoso por vencer seis títulos da NBA pelo Chicago Bulls e entrar para história como um dos maiores jogadores do mundo. Porém, o que muita gente esquece é que ele possui outras habilidades fora das quadras. Além de jogar golfe profissionalmente, ele também é um fã dos jogos de carta.

Jordan já apareceu em diversos torneios de pôquer, seja como convidado especial ou então como competidor. O hobby vem desde a época que ainda estava nas quadras, já que o ex-jogador costumava ter frequentar cassinos espalhados pelos Estados Unidos enquanto estava na NBA.

Neymar

Para ficar ainda no esporte, e colocar um brasileiro na lista, é preciso citar o atacante Neymar. O jogador do Paris Saint-Germain é um dos maiores artilheiros da Seleção Brasileira, e já conquistou alguns títulos de dentro de campo. O que alguns não sabem é que ele também faz alguns gols na mesa de pôquer, seja em torneios profissionais, ou em jogos casuais com os amigos que ele costuma compartilhar nas redes sociais.

Em 2018, por exemplo, ele participou do torneio High Rollers da Brazilian Series of Poker e ficou na sexta colocação. O prêmio do craque foi de R$ 60 mil, o que é pouco para quem custou mais de R$ 400 milhões para o clube francês.

Ben Affleck

Nosso primeiro ator da lista é Ben Affleck, que ficou famoso por participar de diferentes filmes na carreira, inclusive participando do premiado Gênio Indomável em 2007. Ele também já conquistou a estatueta do Oscar em duas oportunidades. Fora das telas, o ator é famoso pelo sucesso que consegue nos cassinos e principalmente em jogos de cartas. Ele tem como jogo favorito o blackjack, um dos jogos mais populares nos Estados Unidos pela sua longa presença em cassinos e agora com a mudança para o universo online as plataformas de jogos virtuais oferecem blackjack de forma a representar a experiência no mundo real.

O mais curioso é que Ben Affleck já foi proibido de jogar blackjack em algumas casas de apostas, e não por causa de alguma confusão ou coisa do tipo. Ele foi expulso por ser bom demais no jogo. Isso dá uma ideia de como ele é fã das cartas.

Shannon Elizabeth

Para encerrar nossa lista, está a atriz Shannon Elizabeth. Ela ficou famosa por participar de alguns filmes da franquia American Pie, e também por fazer sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000. Entretanto, ela chamou atenção mesmo pelo desempenho com as cartas. Ela é jogadora de pôquer profissionalmente e tem alguns títulos conquistados, em uma carreira de quase 20 anos com as cartas. Outra atividade profissional da atriz é a sua fundação, Animal Avengers, que promove a proteção e conservação de animais selvagens desde 2001.

Essa nossa lista coloca apenas quatro nomes, mas na verdade existem vários outros artistas. São pessoas do esporte, do cinema e até mesmo da música que têm nos jogos de carta um hobby autêntico. Afinal, jogos de baralho exigem concentração e muito raciocínio para vencer, talvez por isso estejam ficando cada vez mais populares.

