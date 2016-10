Madeira sem documentação é apreendida pela Polícia Militar.

A carga não possuia documentação de transporte, onde deveriam constar a origem e o destino do produto florestal, bem como, outros detalhes, o que caracteriza crime ambiental. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente deve receber a carga e realizar os demais procedimentos. A madeira poderá ser doada futuramente. Por ORM “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Foto: Polícia Militar/Divulgação – Cerca de 800 metros cúbicos de madeira em tora que estavam sendo transportados em uma balsa próximos à baía do Carnapijó, no município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, foram apreendidas pela companhia de Policia Fluvial no final da noite deste domingo (23). Segundo informações da PM, seis pessoas que estavam na embarcação foram detidas e encaminhadas para a Delegacia Fluvial, em Belém. A quantidade apreendida corresponde ao espaço ocupado por aproximadamente de 100 carros populares.

