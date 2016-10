Assaltante esconde joias roubadas no próprio ânus

Uma situação no mínimo inusitada aconteceu na tarde quinta-feira (27), na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém. Após ter noticia de um assalto com possível baleamento da vítima, uma guarnição da Polícia Militar foi até o local onde o crime teria acontecido. Lá constataram que, apesar da vítima de assalto está muito ensanguentada, felizmente não havia sido baleada, mas sim atingida com uma coronhada na região da cabeça. Em ato continuo, os policiais saíram em diligencia e conseguiram prender um homem, que foi reconhecido pela vítima como sendo um dos assaltantes.

O preso foi identificado como Erick Patrick Guimarães Ribeiro, e foi apresentado na Seccional. No momento em que o mesmo estava sendo ouvido pelo escrivão, veio à surpresa, ele confessou o crime, e começou a retirar do seu próprio ânus, um cordão e uma pulseira que haviam sido roubados de umas das vítimas.

De acordo com a delegada Márcia Rabelo, com apresentação dos objetos roubados, ficou materializado o crime, e o mesmo foi autuado em flagrante, e já se encontra no Centro de Triagem Masculina do Complexo Penitenciário de Cucurunã.

