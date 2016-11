Empresa divulga resultado dos Destaques do ano de 2016 em Novo Progresso

A pesquisa ocorreu entre os dias (20/10) à (04/11) e foram distribuidos 2.000 (dois mil), sendo recolhidos em torno de 1.000 (mil) formulários preenchidos aleatoriamente, no qual gerou a contagem dos votos, essa contagem dos votos iniciou-se na terça-feira (03/11) e se encerrou na semana passada.

Pelo 16° ano consecutivo as empresas Tenório Assessoria e Grafinorte realizam essa pesquisa dos melhores do ano em cada categoria, receberão os prêmios somente os eleitos melhores do ano pelo voto no formulário distribuído nas empresas e residências do município.

Nesse ano de 2016 a festa da premiação dos “MELHORES DO ANO DE 2016” será realizada em em duas etapas, no dia (01/12) serão entregues para as empresas vencedoras e no dia (02/12) será a vez dos profissionais liberais, autônomos, funcionários, etc… receberem a premiação, o evento acontecerá este ano no Centro de Eventos Bruna Scremim a partir das 19:30 horas.

Os vencedores terão a divulgação na rádio cultura FM, Jornal Folha do Progresso, Jornal Dia Dia Progresso, Site Folha do Progresso, Site Cultura FM, Site Dia Dia Progresso, TV Bandeirantes e Blog Adecio Piran.

Veja a lista dos destaques do ano de 2016 logo abaixo:

Academia…………………………….1- Vip

Açougue……………………………..1-Bela Vista

Açougueiro…………………………..1-Domingos (Bela vista)

Advogado…………………………….1-Edson Cruz

Agência de Emprego……………………1-Consult

Agência de Turismo……………………1-Tainá

Agência de Vôo……………………….1-Metralha

Agricultor…………………………..1-João Piran

Agrônomo…………………………….1-Orceni Sousa Burdan

Área de Lazer………………………..1-Bambu

Arquiteto……………………………1-Dionifer

Artesão……………………………..1-Pisquila (Abdias)

Artigos e Utilidades………………….1- Brink Lar

Artigos p/ Caça Pesca…………………1-Panelão

Artigo p/ Serraria……………………1-Rockemback

Assessórios p/ Autos………………….1-Pedro Acessórios

Assistência Técnica Agrícola…………..1-Guará

Assistente Social…………………….1- Joelma

Atacado de Mercadorias………………..1-Asa Branca

Atleta………………………………1-Puraque

Ateliê de Costura…………………….1- Jaci

Auto Elétrica………………………..1-Kihara

Auto Escola………………………….1-Bianca

Auto Peças…………………………..1-Pemaza

Auto Posto…………………………..1- Águia

Auto Socorro…………………………1-Kihara

Balconista de Farmácia………………..1-Paulo ( Modelo)

Banco……………………………….1-Bradesco

Banca de Revista……………………..1-Nato

Bar e Aperitivos……………………..1-Bar Amizade

Barbearia……………………………1-Miranda

Bazar……………………………….1-Oriente

Bicicletaria…………………………1-Pedalando Gostoso

Blog………………………………..1-Adécio Piran

Bordados Computadorizados……………..1-Loja Gaúcha

Borracharia………………………….1-Santos

Borracheiro………………………….1-Santos

Boutique ……………………………1-Sk

Buffet p/ Eventos…………………….1-Bruna Scremin

Cabeleireira…………………………1-Savana

Cantor ou Grupo Musical……………….1-Bil e Tarcisio

Central de Fretes…………………….1-Dois Irmão

Central de Radio Amador……………….1-Claudia

Cerâmica…………………………….1-Jamanxim

Chapeação / Funelaria…………………1-Missio

Chaveiro…………………………….1- Paraguai (Giliard

Churrascaria ………………………..1-Concordia

Cliníca Hospitalar……………………1-Sinha

Clinica Odontológica………………….1-OdontoSaúde

Clínica Veterinária…………………..1-Toigo

Clube/Danceteria……………………..1-Vip Clube

Colégio Particular……………………1-Redentor

Compra de Gado……………………….1-JBS

Compra de Ouro……………………….1-D’Gold

Confeiteira de Doces………………….1-Regiane Leite

Confeiteira de Salgados……………….1-Elizete

Construtor…………………………..1-Elias

Construtora………………………….1-W.R

Contabilidade………………………..1-Artecon

Conveniência…………………………1-Plantão Gelado

Cooperativa………………………….1-Sicred

Coordenador Escolar…………………..1-Vaninha

Corretor de Imóveis ………………….1-Adriano

Costureira…………………………..1-Jacy

Decoração de Eventos………………….1-Bruna Scremim

Decoração de Gesso……………………1-Ki-Gesso

Dentista…………………………….1-Claudia Suzana

Designer de Sobrancelhas………………1-Carolline Christine

Designer Gráfico……………………..1-Gleison(Company)

Despachante …………………………1-Bianca

Diretor Escolar………………………1-Ilda Araujo

Distribuidora de Bebidas………………1-Progresso

Distribuidora de Gás………………….1-Progresso

Distribuidora de Verduras……………..1-Raquel

Dj………………………………….1-Juninho

Eletricista………………………….1-Ricardo

Eletricista de Autos………………….1-Derli

Eletrônica…………………………..1-Cuiaba

Eletrotécnica………………………..1-Palu

Emissora de Rádio…………………….1-Cultura

Emissora de TV……………………….1-Band

Empresa de Automação Comercial…………1-Ecocentauro

Empresa de Ar Condicionado Automotivo…..1-Tecnoar

Empresa de Mineração………………….1-Chapleau

Empresa de Publicidade………………..1-Tenório

Empresa de Segurança………………….1-Inviolavel

Enfermeira(o) ……………………….1-Francisca(Chica)

Engenheiro Civil……………………..1-Airton

Engenheiro Florestal………………….1-Everton Breus

Espetinho……………………………1-Irmão

Esteticias…………………………..1-Aline

Estruturas Metálicas………………….1-Jade

Estúdio de Gravação…………………..1-Top Music

Fábrica de Carrocerias………………..1-Beto Carrocerias

Fabrica de Gelo………………………1-Tapajos

Fábricas de Placas de Autos……………1- VP Placas

Faculdade……………………………1-Unicic

Faqueadora/Laminados………………….1-CRS

Farmacêutico…………………………1-Cleimar

Farmácia de Manipulação……………….1-BioFormula

Farmácia/Drogaria…………………….1-Droga Nova

Fisioterapeuta……………………….1-Fabiana Heller

Floricultura…………………………1-Present’Art

Fonoaudiólogo………………………..1-Glenda

Fotografo……………………………1-Debora Siqueira

Frentista de Auto Posto……………….1-Andreia

Funcionário Publico…………………..1-Fininho

Funerária……………………………1-Santa Clara

Garcom………………………………1-Thiago (Dom Fernando)

Garimpeiro…………………………..1-Manoel da PC

Georreferenciamento…………………..1-ProGeo

Gerente Bancário……………………..1-Geraldo (Bradesco)

Gerente Comercial…………………….1-Fatima (Multi Móveis)

Gráfica……………………………..1-Company

Hotel……………………………….1-Miranda

Imobiliária………………………….1-Líder

Industria de Prod. Limpeza…………….1-Brisa

Industria de Água Mineral……………..1-Dagostin

Instalação Som Automotivo……………..1-Audio Car

Instaladora Elétrica………………….1-Centroeste

Jardinagem e Limpeza Geral…………….1-Jesiel

Joalheria …………………………..1-Paladio

Jogador de Futebol Local………………1- Tuca

Jornal Escrito……………………….1-Folha do Progresso

Jornalista ………………………….1-Emerson Ruteski

Laboratório Bioquímico………………..1-Denadai

Laboratório Fotográfico……………….1-Débora Siqueira

Laboratório Veterinário……………….1-Toigo

Lan House……………………………1-Planeta Lan

Lanche Ambulante (Trailler)……………1-Lipe Lanches

Lanchonete…………………………..1-Chapa Quente

Lava Jato……………………………1-Bambuzinho

Livraria…………………………….1-Ellen Vida

Locadora de Carros …………………..1-Unika

Locadora de Motos…………………….1- Locadora do Gordinho

Locação de Caçamba p/ Entulhos…………1-Limpa Entulhos

Locutor de Rádio……………………..1-Denis Macedo

Loja Agropecuaria…………………….1-Toigo

Loja de Acessórios p/ Celulares………..1- Manu Celulares

Loja de Bijuterias e Acessórios………..1-MM Biju

Loja de Calçados……………………..1- André

Loja de Confecções……………………1-Etty

Loja de Departamentos…………………1-Alto Shopping 715

Loja de Embalagens……………………1-W.A Embalagens

Loja de Ferragens e Ferramentas………..1-JR FErragens

Loja de Informática…………………..1-Slonik

Loja de Lingerie……………………..1-Toque Sensual

Loja de Materiais p/ Construção..1-Construnorte 1- Prazmatec

Loja de Materiais Elétricos……………1-Casa da Lâmpada

Loja de Materiais Esportivos…………..1-Palacio das Noivas

Loja de Móveis e Eletrodomesticos………1-Gazin

Loja de Peças para Motos………………1-Mundial Motos

Loja de Peças para Maquinas Pesadas…….1-Paramáquinas

Loja de Produtos de Decoração………….1-Emporio Portzan

Loja de Presentes…………………….1- Brink & Lar

Loja de Produtos Confecções Infantil……1-Carinha de Anjo

Loja de Produtos Naturais……………..1-Pró-Saúde

Loja de Produto de Segurança Eletrônica…1-Shopping da Segurança

Loja de Tecidos………………………1-Kantinho Têxtil

Lotérica…………………………….1-Vem que tem

Malharia/Uniformes……………………1-Matupá

Manicure…………………………….1-Joice

Maquiadora…………………………..1-Carolline Christine

Marcenaria…………………………..1-Mato Grosso

Marmoraria…………………………..1-Capixaba

Massagista/Estética…………………..1-Dianiely Schiustacki

Material Para Garimpo…………………1-Comercial Estrela

Mecânico de Caminhões…………………1-Marcelo

Mecânico de Carros……………………1-Odair

Mecânico de Maquinas Pesadas…………..1-Wilson/Tiozinho

Mecânico de Motos…………………….1-Alan

Medicina do Trabalho………………….1-Renascer

Médico………………………………1-Fidencio

Mercado……………………………..1-Castanha

Mercearia……………………………1-Antonio

Milk Shak……………………………1-Master Shak

Motel……………………………….1-Emoções

Moto Taxi……………………………1- Moisés

Moveis Planejados…………………….1-Lombardi

Moveis Usados………………………..1-Pregão

Nutricionista………………………..1-Gisele

Oficina de bomba d’agua……………….1-Soares

Oficina de Bomba e Bico Injetor………..1-Paradiesel

Oficina de bombas Hidraulicas………….1-HD

Oficina de Caminhões………………….1- São Cosme

Oficina de Carros…………………….1-Injecar

Oficina de Engrenagens………………..1-Faqueti

Oficina de Maquinas Pesadas……………1-Remapel

Oficina de Motor Estacionário………….1-Carlos (Irmão)

Oficina de Motos……………………..1-Mundial

Oficina de Motosserras………………..1-Keko

Oficina de Radiadores…………………1-Baixinho

Oficina de Soldas…………………….1-Soldas Brasil

Óptica………………………………1-Renascer

Optometrista…………………………1-Lidia

Ourives……………………………..1-Adalto

Padeiro……………………………..1-Adiel (Baixinho)

Panificadora…………………………1-Aliança

Papelaria……………………………1-Girassol

Pecuarista…………………………..1-Missassi

Pedreiro…………………………….1-Tio Elias

Peixaria…………………………….1-Mundial

Perfumaria…………………………..1-O Boticário

Personal Trainer……………………..1-Tony(Vip)

Personalidade do Ano………………….1-Macarrão

Pet Shop…………………………….1-Mundo Animal

Piloto de Avião………………………1-Derci

Pintor………………………………1-Natal

Pizzaria…………………………….1-Dom Fernando

Posto de Molas……………………….1-São Cosme

Professor……………………………1-Gilberto

Promoter de Eventos…………………..1-Mariel

Provedor de Internet………………….1-Nova Net

Psicólogo……………………………1-Naiara

Recapadora de Pneus…………………..1-PP Recapagens Drebor

Refrigeração…………………………1-Rigon

Relojoaria…………………………..1-Oriente

Representante de TV por Assinatura……..1-Edson (Sky)

Restaurante………………………….1-Concordia

Retifica de Motores…………………..1-Cascavel

Revenda de Baterias…………………..1-Voljax

Revenda de Celulares………………….1-X Com

Revenda de Comésticos e Produtos de Beleza1-Casa da Beleza

Revenda de Ferros…………………….1-Ferros Floresta

Revenda de Filtros e Lubrificantes……..1-Comercial Mariano

Revenda de Frios……………………..1-ComFrio

Revenda de Maquinas Agrícolas………….1-Jumasa

Revenda de Motos……………………..1-Mônaco

Revenda de Motosseras…………………1-Paramaquinas

Revenda De Oxigênio…………………..1-JR Ferragens

Revenda de Parabólicas………………..1-Casa das Antenas

Revenda de Pneus……………………..1-Radial Pneus

Revenda de Sementes e Pastagens………..1-Separ Sementes

Revenda de Tintas…………………….1-Casa das Tintas

Revenda de Veículos…………………..1-Unika

Salão de Beleza………………………1-Savana

Sapataria……………………………1-Gean

Secretaria…………………………..1-Raquel(PostoSaúde)

Selaria……………………………..1-Palangani

Serigrafia…………………………..1-Iung

Serralheria………………………….1-Gonsalvez

Serraria…………………………….1-Floresta Verde

Sex Shop…………………………….1-Toque Sensual

Sindicato……………………………1-SIPRUNP

Site de Eventos………………………1-Top 10

Site de Noticias……………………..1-Folha do Progresso

Som Volante………………………….1-Rj

Sorveteria…………………………..1-Nova Mania

Suspensão e Alinhamento de Autos……….1-Casa Da Suspensão

Tapeçaria……………………………1-Matupá

Taxista……………………………..1-Bigode

Técnico em Celular……………………1-Augusto (Teccel)

Técnico em Enfermagem…………………1-Vanessa

Técnico em Informática………………..1-Gelson

Técnico em Tintas…………………….1-Maykom

Telemensagens………………………..1-Present’art

Terraplenagem………………………..1-Curuá

Time de Futebol Local…………………1-PSG

Topógrafo……………………………1-Edson

Tornearia……………………………1-Sapucaia

Transportadora de Cargas………………1-Coman

Transporte de Passageiros……………..1-Ouro e Prata

Turismologo………………………….1-Bruna Scrimim

Vendedor de Loja de Auto Peças………..1-Vangerliane (Bergamim)

Vendedor de Loja de Confecções…………1-Maria(Etty)

Vendedor de Loja de Cosméticos…………1-Marcia

Vendedor de Consórcios de Carros……….1-Bil

Vendedor de Consorcio de Motos…………1-Jocemara(Monaco)

Vendedor de Loja Materiais p/ Construção..1-Thiago

Vendedor de Loja Agropecuária………….1-Jeferson (Toigo)

Vendedor de Loja de Móveis…………….1-Sara

Vereador…………………………….1-Nego do Bento

Vereador ……………………………2-Edemar Oneta

Vereador…………………………….3-Chico Sousa

Vidraçaria…………………………..1-3F

Viveiro de Mudas……………………..1-Flora Brasil

Vulcanizadora………………………..1-Vipal

Web Designer…………………………1-Everton (EVS)

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso

