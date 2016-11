Acidente entre moto e veiculo na região central da cidade- motociclistas fica ferido

(Foto WhatsApp) – Um acidente na região central da cidade de Novo Progresso foi flagrado por leitor e fotos foi enviado pelo WhatsApp para redação do Jornal Folha do Progresso

Conforme relatos a moto invadiu a pista contrária e bateu em um carro ao entrar na Rua Ijui.

Com a violência do impacto foi jogado ao chão. A motocicleta ficou bastante danificada e o motociclista que não foi identificado bastante ferido. Marcas de sangue no chão mostra gravidade do acidente.O SAMU foi chamado para socorrer a vitima. Até o fechamento desta edição não tivemos informações sobre o estado de saúde da vitima.

(Aguardem mais informações…)

Por Jornal Folha do Progresso

