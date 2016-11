Novo Progresso é certificado com o Selo Unicef -Município Aprovado em 7º Lugar

O Município de Novo Progresso foi certificado com o Selo Unicef Município Aprovado edição 2013-2016. No estado do Pará dos 144 municípios somente foram certificados 39 municípios, Novo Progresso ficou em sétimo lugar. Nessa segunda edição, a Amazônia contou com 611 municípios inscritos de todos os estados.

Os municípios certificados foram reconhecidos por terem obtido importantes melhorias de indicadores relacionados à infância à adolescência, tais como: a redução da mortalidade infantil e da distorção idade-série, ampliação da cobertura do pré-natal e aumento do percentual de crianças de até 1 ano de idade com registro civil, além de outras ações estratégicas orientadas por resultado para as crianças e adolescentes, com importantes melhorias, por meio da participação social.

PONTUAÇÃO NECESSÁRIA

Impacto Social

5 (cinco) indicadores de um total de 13 em pelo menos 3 (três) direitos diferentes. *Após flexibilização de um indicador.

Gestão de Políticas Públicas

10 (dez) ações estratégicas realizadas de um total de 19 ações propostas em, no mínimo, 3 (três) direitos. *Após flexibilização de uma ação.

Participação Social

Os municípios deverão realizar 2 (dois) temas de participação social escolhidos por eles durante o ciclo do Selo, além da realização dos 2 (dois) Fóruns Comu­nitários. O tema do combate ao mosquito AEDES AEGYPTI entrou na pontuação final dos temas de participação social.

PARÁ: 39 Municípios

Ananindeua Marabá Santarém Canaã dos Carajás Itaituba Marituba Novo Progresso Ourilândia do Norte Paragominas Parauapebas Tucumã Tucuruí Xinguara Benevides Goianésia do Pará Santa Isabel do Pará Abaetetuba Baião Capitão Poço Curuçá Jacareacanga Novo Repartimento Oriximiná Ourém Palestina do Pará Santa Bárbara do Pará São Caetano de Odivelas São Miguel do Guamá Vitória do Xingu Augusto Corrêa Aurora do Pará Curuá Irituia Muaná Placas Santa Cruz do Arari Senador José Porfírio Tracuateua Viseu

