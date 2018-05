44 acusados de homicídios na Grande Belém e no interior do Pará são presos; um morreu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No confronto com a polícia, um suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro, mas não resistiu.

Durante a operação, policiais foram surpreendidos com tiros disparados por dois homens, ao cumprir um mandado de prisão contra uma mulher no bairro de Fátima, em Belém, que estava foragida da Justiça.

Quarenta e quatro pessoas foram presas durante a operação “Temis”, realizada nesta sexta-feira (25), pela Polícia Civil. Elas são acusadas de vários homicídios na Grande Belém e no interior do Pará.

