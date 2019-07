46 detentos são transferidos de presídio em Altamira após confronto

O confronto resultou na morte de 57 detentos(Foto:| Reprodução)

O Gabinete de Gestão da Segurança Pública determinou a transferência de 46 custodiados da Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) após o confronto ocorrido na manhã desta segunda-feira (29), que resultou na morte de 57 detentos – sendo 16 decapitados – no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRA), no sudeste paraense.

Os presos identificados como líderes das facções criminosas que comandaram o ato irão para o regime fechado, conforme tratativas realizadas entre o governador Helder Barbalho e o ministro da Justiça, Sergio Moro; o restante será redistribuído pelos presídios do Estado.

Massacre em presídio de Altamira é o 2º grande motim do ano no país

Uma unidade de atendimento médico e psicológico foi montada para atender as famílias dos presos na entrada do presídio para o momento de confirmação dos nomes. Além disso, técnicos e peritos do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves foram enviados de Belém ao presídio para iniciar os trabalhos de identificação. A remoção foi iniciada e os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira.

