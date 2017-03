(piscina Foto Fornecido por Forbes Brasil ) – Todo mundo garante que não faz xixi na piscina, mas um estudo da University of Alberta chegou à conclusão de que isso é mentira. Os pesquisadores testaram duas piscinas: na primeira, com 416 litros, foram detectados 30 litros de urina, enquanto na segunda, bem maior – 833 litros – foram encontrados 75 litros de xixi.

You May Also Like